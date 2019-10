Agentes comunitários de saúde de Mafra executam Plano de Enfrentamento da Febre Amarela

Aproximadamente 80 agentes comunitárias de saúde de Mafra reuniram-se no último dia 30 de setembro, na sala de reuniões da Amplanorte, para tratar do Plano de Enfrentamento contra a Febre Amarela, que teve início no dia primeiro de outubro.

As orientações foram repassadas pela enfermeira Francesli Patricia Pereira, da Vigilância Epidemiológica do município. Na ocasião, foi apresentado um roteiro de visita domiciliar (questionário) que faz parte do Plano de Enfrentamento Estadual contra a Febre Amarela, bem como foram repassadas orientações sobre a doença, dados e estatísticas epidemiológicos, sinais e sintomas, salientando os pilares da vigilância da doença: vigilância dos primatas, das pessoas com sintomas, entomologia e imunização.

Plano de Enfrentamento da Febre Amarela

Baseado no plano estadual, durante o mês de outubro todas as famílias de Mafra receberão a visita de agentes comunitários de saúde e serão orientadas sobre a doença, bem como questionadas sobre sua condição vacinal para atualização do sistema informatizado local e visualização de macacos mortos ou doentes. Com isso, será possível que os profissionais de saúde identifiquem os locais de risco da doença em nosso município para ações de promoção e prevenção.

Cidadão: precisamos da sua colaboração!

Para que a ação obtenha sucesso, é preciso que todos colaborem com o repasse das informações aos agentes comunitários, bem como já deixem em mãos a carteira de vacinação de todos da casa para facilitar o trabalho do agente.

Campanha Nacional de Vacinação Seletiva contra o Sarampo

Na oportunidade, também foi abordada a Campanha Nacional contra o Sarampo, suas questões epidemiológicas, calendário vacinal de rotina, formas de transmissão e sinais e sintomas da doença.

A campanha tratará da vacinação de pessoas não vacinadas e pessoas com esquema vacinal incompleto. A faixa etária na primeira etapa será de crianças de 6 meses à menores de 5 anos e, na segunda etapa, jovens de 20 a 29 anos.

A primeira etapa inicia-se dia 7 de outubro e estende-se até 25 de outubro, com o dia “D” sendo realizado dia 19 de outubro. A segunda etapa inicia-se no dia 18 de novembro e estende-se até 30 de novembro, onde ocorrerá o dia “D” de vacinação para encerramento da campanha.