Agosto Dourado: profissionais da Atenção Primária recebem capacitação sobre aleitamento materno

A Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno definiu o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2021: “Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada” e para celebrar o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo à amamentação, a Secretaria de Saúde de Mafra estará capacitando os profissionais da Atenção Primária.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A capacitação foi organizada pela equipe da Saúde formada pela enfermeira Jessica Seredniski Melnek e pela fonoaudióloga Hellen Nataly Correia Lagos Guimarães, que contam ainda como o apoio da nutricionista Andriéllen Marciniak, enfermeira Talita Cristina de Almeida Schmidte da dentista Maria Theresa Holz Spnina.

Durante todo o mês de agosto serão abordadas temáticas desde o pré-natal, puericultura, amamentação e anquiloglossia (língua presa), com foco neste último tema, pois segundo a fonoaudióloga Hellen, “a capacitação tem como objetivo organizar a rotina e fluxo para identificação precoce e acompanhamento de bebês com anquiloglossia e a interferência no aleitamento materno”.

A Saúde de Mafra incentiva a amamentação não apenas no mês de agosto, mas já orienta as gestantes sobre a importância do aleitamento materno durante o acompanhamento pré-natal nas unidades de saúde. “O leite materno é considerado o alimento padrão ouro, por ter todos os nutrientes necessários ao bebê, de forma exclusiva até os seis meses, e complementar até no mínimo três anos”, explicou Jessica.

O aleitamento materno, lembra ainda a enfermeira, “também aproxima os laços da mãe com a criança, diminui a ansiedade da mãe, aumenta a segurança e acalma o bebê, favorece o emagrecimento da mãe, previne câncer de mama entre tantos benefícios. Por isso, é considerado um dos melhores investimentos para salvar vidas e melhorar a saúde dos bebês” concluiu.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -