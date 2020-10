Agricultores de Mafra podem se cadastrar no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Foi lançada a Chamada Pública nº 001/2020/SDS/SC para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que beneficia agricultores familiares cadastrados no PRONAF, DAP – pessoa física. Em Mafra, a entrega dos produtos será nas entidades apontadas no projeto, abrangendo também as famílias atendidas pela rede socioassistencial em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Os agricultores interessados em participar do programa devem realizar o cadastro até o dia 09 de novembro de 2020, de segunda à sexta-feira, em horário comercial, nos seguintes locais:

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – falar com Sandra;

COOARPA – Cooperativa Agropecuária Regional de Pequenos Produtores – falar com Sara ou Dina;

CIDASC.

Beneficiando a agricultura familiar

De acordo com o edital da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, o valor a ser comercializado pelo município de Mafra dentro do programa é de R$ 42.202,51. Cada agricultor com DAP – física pode vender até R$ 6.500,00 para o projeto.

Salienta-se que os produtos de origem animal devem possuir SIM – Serviço de Inspeção Municipal -, bem como vegetais e frutas minimamente processados devem possuir alvará da Vigilância Sanitária e vegetais e frutas frescas devem apresentar rastreabilidade fornecida pela CIDASC.

Informações

O cadastro, lista de produtos com preços e demais informações podem ser obtidos na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mafra, na COOARPA e CIDASC. O edital está disponível no link: http://bit.ly/editalmafra.