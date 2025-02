Agricultura de Mafra estimula a criação de coelhos por produtores rurais

Fomentar a produção de coelhos na região, promover e disseminar ações que já foram comprovadas como eficazes e que podem ser replicadas são os objetivos da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior. O secretário da pasta, André Hack, levou um grupo de produtores rurais a um criadouro na localidade de São Lourenço, na propriedade de Volnei e Denise Wagner. O casal começou a criação há dois meses e já conta com 1 macho e 10 fêmeas (matrizes) e mais 60 crias.

Interação

Durante a visita, o grupo interagiu com os proprietários que explicaram sobre higiene do ambiente, estrutura, gaiolas, berçário, matrizes, acompanhamento veterinário e ainda responderam dúvidas. “Os três fatores que influenciam na criação de coelhos são: alimentação, água e higienização”, resumiu Volnei que já tem destinação dos coelhos para o frigorífico de Irienópolis. Em abril, pretende aumentar sua produção com mais 10 fêmeas, até chegar a 30, adaptar o espaço com área de berçário e desmame e entregar 200 animais/mês.

Visitantes

Os produtores rurais Ivo e Elizete Auresvaldt, de Irara, e Cláudia Aparecida Palazine, de Saltinho do Canivete, participaram da visitação. O casal já cria coelhos há três meses e visam investir mais na produção. “Resolvemos criar coelhos porque traz lucros para a família e pelas características na criação”, disse Elizete. Neste primeiro momento vão vender 15 coelhos, mas a meta é de 200 a 500/mês.

A produtora Cláudia contou que a criação seria uma nova fonte de renda e até já tem espaço reservado para a atividade. “Fiquei sabendo sobre a possibilidade de criação de coelhos e geração de renda na Secretaria de Agricultura. Recebi o convite e achei a ideia bem interessante e constatei na visita que é de fácil manejo”, declarou.

Encerrando a visitação, o secretário de agricultura lembrou que esta mesma estratégia foi usada com a piscicultura, fomentando a produção de peixes no município. “A conicultura é uma alternativa viável e rentável para o produtor rural, oferecendo uma série de vantagens, como baixo investimento, alta produtividade e demanda crescente no mercado. Com planejamento adequado e boas práticas de manejo, essa atividade pode gerar uma renda estável e sustentável”, concluiu.

