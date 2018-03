Agricultura de Mafra promoveu curso sobre qualidade do leite

Curso foi dirigido a produtores rurais e pessoas que trabalham com leite e queijo colonial inscritos no S.I.M Mafra

Nos dias 05 e 06 de março, produtores rurais de Mafra participaram do curso “Qualidade do Leite” oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Agricultura e Interior em parceria com o SENAR e Sindicato dos Produtores Rurais de Mafra e apoio da Cooperativa Bom Jesus. O primeiro dia foi dedicado à teoria e o segundo a prática, no qual os participantes visitaram duas propriedades rurais em São Lourenço que trabalham com produção de gado de leite.

CONTEÚDO ABORDADO

O curso teve como foco a qualidade do leite, visando diminuir a contaminação e a contagem de células somáticas e o aumento de sólidos totais. A instrutora e veterinária do Senar, Ivonilda Pires de Morais, ministrou o curso que abordou o seguinte conteúdo: cadeia produtiva do leite; segurança do trabalho; manejo de ordenha; prática pós-diping e pré-diping; prevenção e controle de mastite clínica e subclínica; sequência de limpeza da ordenhadeira; instrução normativa 62 e a nova Instrução 7 do leite. A instrutora lembrou que este não é apenas uma capacitação, mas “um curso para agregar conhecimento para se unir a uma causa na obtenção de alimento de qualidade, aliando a teoria à prática por meio dos conhecimentos adquiridos”.

PRODUTORES EM AÇÃO

Obter mais conhecimentos sobre qualidade do leite. Este foi um dos objetivos do produtor Felipe Polak, da Vila Ruthes, que há dois anos e meio trabalha com este gênero. “Como nossa região não é tão forte na produção de leite, fiz o curso para obter mais conhecimento sobre qualidade e como fazer para melhorá-la”, disse. Já Silvana Goffi Dossi, da localidade de Rio da Areia de Baixo, cuja família tem uma queijaria, contou que participa de cursos como este para aprender mais e sempre estar bem informada.

MAIS CURSOS

O veterinário da Secretaria de Agricultura, Leonardo Cotrim, lembrou que convidou os produtores para participarem deste curso. “Entramos em contato com os produtores locais e fizemos o convite, pois é uma boa oportunidade para atualização de conhecimentos e garantir uma melhor qualidade do seu produto”, disse. Segundo Leonardo, a Secretaria vai oferecer mais quatro cursos ainda este ano, dentre eles de processamento de carne suína e boas práticas na fabricação de alimentos.

Para o Secretário de Agricultura de Mafra, Rogério Gislon, cursos como este fornecem informações ao participante que serão úteis em sua área de atuação. “Neste primeiro curso do ano tivemos uma boa participação. Isto mostra o interesse do participante em melhorar seu negócio, oferecendo produtos com qualidade”, declarou o secretário. Ele também agradeceu os produtores que cederam suas propriedades para as aulas práticas: Irineu Liebel e Mário Auresvaldt.

