Ainda dá tempo de inscrever sua casa no concurso de decoração natalina de Mafra

Ainda dá tempo para participar do concurso de decoração natalina da Cidade de Mafra deste ano, que a Prefeitura de Mafra está promovendo por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – Departamento de Cultura. O concurso premiará a mais enfeitada com significado natalino. A ornamentação poderá ser instalada nas fachadas, jardins das casas residenciais, e nas fachadas, vitrines dos prédios residenciais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, localizada na Av. Cel José Severiano Maia, 441, ou pelo telefone 3642-0958.

Espírito Natalino

O objetivo do concurso é representar a tradição do Natal, mantendo o espírito natalino de fraternidade de cooperação e amor ao próximo, além de estimular a criatividade da comunidade e tornar a Cidade de Mafra mais bela para as festividades de final de ano.

A comissão julgadora visitará os imóveis para análise e julgamento no período de 19 a 21 de dezembro. Os imóveis serão julgados pelos critérios de Espírito Natalino, voto popular; Beleza; Criatividade e Sustentabilidade

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Resultado da Premiação

A divulgação do resultado e a entrega das premiações ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2022, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki juntamente com as celebrações natalinas.