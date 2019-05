Ajude a dar um basta ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Compartilhar no Facebook

Combater o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes faz parte do trabalho diário da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Neste sábado, dia 18, haverá distribuição de panfletos na Praça Lauro Müller das 9 às 11h30 com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de proteger nossas crianças e adolescentes deste tipo de violência. Vale destacar que em caso de chuva na manhã de sábado, o evento será cancelado.

DATA HISTÓRICA

O dia 18 não foi escolhido aleatoriamente, mas devido a sua relevância histórica: a data foi escolhida como dia de mobilização contra a violência sexual porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. A proposta do “18 DE MAIO” é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual. Fonte: www.mdh.gov.br

DISQUE 100

A Secretaria Municipal de Assistência Social e o CREAS destacam que para proteção das crianças e adolescentes em situação de risco, além da prevenção, é preciso que os casos sejam denunciados. Portanto, em qualquer suspeita de caso de violência sexual infantil, deve-se procurar o conselho tutelar, as delegacias especializadas, as polícias militar, federal ou rodoviária e/ou ligar para o Disque Denúncia Nacional, de número 100.