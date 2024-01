Alerta para o aumento de acidentes com animais peçonhentos

Durante o verão o número de acidentes com animais peçonhentos aumenta, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Isso porque o aumento da temperatura favorece a reprodução destes animais. A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra junto a Diretoria de Vigilância Epidemiológica Estadual (DIVE) alertam para aumento de acidentes com animais peçonhentos e para a prevenção dos mesmos.

Dados de Mafra

Em 2022 o município notificou 136 casos, em 2023 até dia 31 de dezembro foram notificados 191 casos de acidentes com animais peçonhentos. Confira a tabela: Número de acidente de animal peçonhento por tipo de acidente no município de Mafra nos anos de 2022 e 2023

AnoTipo de Acidente serpente aranha escorpião lagarta abelha outros total 2023 7 161 14 1 7 1 191 2022 8 109 12 0 3 4 136

Segundo a secretaria, somente no mês de dezembro de 2023 foram notificados 30 casos de acidentes por aranha e 6 casos de acidentes por escorpião. No caso de picadas ou mordeduras, a vítima deve procurar atendimento médico no serviço de saúde mais próximo nas primeiras horas após a ocorrência.

OÂ que fazer em caso de acidentes

– Manter a vítima calma e deitada;

– Evitar que a vítima se movimente para não favorecer a absorção do veneno;

– Localizar a marca da mordedura e limpar o local com água e sabão;

– Cobrir com um pano limpo;

– Remover anéis, pulseiras e outros objetos que possam garrotear (apertar a circulação), em caso de inchaço do membro afetado;

– Levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo, para receber o tratamento necessário;

– Se possível, levar uma foto do animal ou apresentar o máximo de características possíveis para que ele seja identificado e para que a vítima receba o soro específico.

Como evitar acidentes

– Usar botas: isto evita até 80% dos acidentes durante o corte de vegetação, por exemplo, pois as cobras picam do joelho para baixo. Porém, antes de calçar as botas, verifique se não há aranhas, escorpiões ou outros animais peçonhentos na parte interna;

– Proteger as mãos: não coloque as mãos em frestas, tocas, cupinzeiros, ocos de troncos, etc. Use um pedaço de madeira para verificar se não há animais nesses locais.

– Acabar com os ratos: a maioria das cobras alimenta-se de roedores. Por isso, mantenha sempre limpos os terrenos, quintais e plantações evita atrair esses predadores.

– Conservar o meio ambiente: os desmatamentos e queimadas, além de destruírem a natureza, provocam mudanças de hábitos dos animais, que se refugiam em celeiros ou mesmo dentro de casas. Evite matar os animais, pois eles contribuem para o equilíbrio ecológico.

Informações: Em caso de urgências, procurar a UPA 24 horas. Outras informações podem ser obtidas junto à Vigilância Epidemiológica de Mafra pelo telefone: 47 99173-3158.