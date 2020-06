Alerta para temporais com ventos fortes e granizo em SC

Compartilhar no Facebook

A Epagri/Ciram emitiu boletim alertando para o risco de temporais localizados acompanhados de chuva forte e granizo, a partir das 15h desta sexta-feira (5), em todo o Estado. O alerta do órgão se estende até as 6h deste sábado (6).

Os temporais devem ocorrer em curto espaço de tempo, e serão causados por uma frente fria associada a um ciclone extratropical que avança do Uruguai.

Durante esta sexta-feira devem ser registradas fortes rajadas de vento, acima de 60km/h, do Oeste ao Planalto Norte. As rajadas devem se estender ao Vale do Itajaí e ao Litoral catarinense durante a madrugada e amanhecer de sábado.

Ainda conforme a Epagri/Ciram, pode haver queda de granizo em todas as regiões. São previstos de 20mm a 40mm de chuva em todo o Estado, sendo o Oeste a região mais atingida.

A chuva, no entanto, ainda não será suficiente para reverter o quadro de estiagem que atinge o Estado, destaca o órgão.

* Com informações do site NDmais