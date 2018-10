Algodão doce é coisa do passado nas escolas da rede municipal de Mafra

Com as comemorações da semana da criança, as escolas da rede municipal de Mafra mantiveram a prática do não oferecimento de açúcares ou alimentos com baixo teor nutricional para os alunos, seguindo orientações do setor de Alimentação Escolar, da Secretaria Municipal de Educação de Mafra.

As merendeiras das escolas de educação infantil e do ensino fundamental inovaram com a apresentação de lanches festivos e saudáveis como brigadeiros e cupcakes de cenoura, docinhos de beterraba, sorvetes a base de frutas, x-saladas, maçã do amor coberta com calda de gelatina, entre outros. “Esperamos que seja o fim do algodão doce nas festas escolares em Mafra, muito comum em outras épocas”, declararam as nutricionistas Giovana Zanini Kundlatsch e Leticia Pimentel.

DESAFIO ACEITO E CUMPRIDO

Elas contaram que durante todo o ano as merendeiras estão participando de capacitações onde recebem as orientações e informações relacionadas às boas práticas na alimentação escolar, constantes inclusive em lei, e que são seguidas pelas escolas. E que, em uma dessas capacitações elas foram desafiadas, como tarefa, a criarem lanches atrativos, ricos em nutrientes e com pouca utilização de açúcar, para serem servidos durante as festividades da semana da criança.

“Os resultados felizmente brotaram de formas muito diversificadas”, aplaudiram as nutricionistas, satisfeitas com o fato de terem captado bem as orientações, “que alias são práticas comuns no cardápio dos lanches do dia a dia”. Elas comentaram que “tem sido muito gratificante ver que, para as merendeiras que amam o que fazem, conseguem transformar desafios em motivação, que executam com grande prazer e conseguem se superar na criatividade”.

ALEGRIA COM A EXPERIÊNCIA DE NOVOS SABORES

A receptividade das crianças foi muito boa, segundo relato da merendeira Carina de Camargo, do CEM Beija-Flor. “O cardápio principal da semana foi o X-salada saudável. O hambúrguer foi confeccionado na escola, o alface colhido na horta da unidade, os tomates da merenda escolar e os pães doados pelos Supermercados Mig. Ficou estampado em cada rostinho a alegria por terem degustado um lanche especial em comemoração ao Dia das Crianças”, declarou. A merendeira auxiliar, Roseli Chableski Sokolski, que ajudou na confecção dos sanduíches declarou que via a felicidade no semblante das crianças pois alguns nunca tinham comido um x-salada antes.

EXEMPLOS DE LANCHE DO DIA DA CRIANÇA

– CEIM Günther Werner – Sanduíche natural e bolo de cenoura;

– EMEB Felipe Carvalho Martins – Espetinho de frutas;

– CEIM Sara Rosa Rodrigues – Ceroulas e Bolo de chocolate;

– EMEB Avencal do Saltinho – Brigadeiro de cenoura

– CEIM Restinga – Mini Pizzas, Brigadeiro de aipim, Beijinho de arroz;

– EMEF Campo da Lança – Muffins de cenoura e Salada de frutas;

– EMEB Colônia Ruthes – Maçã caramelizada com gelatina;

– CEIM Faxinal – Sorvete de banana com calda de maracujá;

– EMEB Avencal São Sebastião – Cupcake de cenoura com beterraba e Suco de abacaxi com hortelã;

– EMEB Augusta Vitória – Cuca de bananas e Bolo de legumes;

– EMEB Mario de Oliveira Goeldner – Esfirra de frango e Bolo de chocolate com aveia;

– EMEB General Ozorio – Sorvete de Iogurte Natural;

– CEM Beija-Flor – X-Salada;

– CEIM Ana Rank – Gelatina com frutas