Alimentação escolar de Mafra divulga cardápios para os meses de setembro a dezembro

Os cardápios III da Alimentação Escolar, relativo aos meses de setembro à dezembro do ano letivo de 2022, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental das escolas municipais de Mafra foram divulgados nesta semana. Podem ser acompanhados na página da Prefeitura de Mafra (www.mafra.sc.gov.br). A medida visa dar publicidade à população, em especial aos pais dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, sobre a alimentação que seus filhos recebem nas unidades que frequentam.

Foram elaborados pelas nutricionistas Giovana Zanini Kundlatsch e Letícia Pimentel, garantindo uma merenda escolar variada e saudável. A efetiva aplicação da merenda, bem como os resultados são acompanhados por constantes visitas feitas, tanto pelas nutricionistas como por membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar– CAE.

Cardápios seguem legislação do PNAE

Conforme declararam as nutricionistas, os cardápios são elaborados seguindo os princípios e a legislação do PNAE – Programa Nacional da Alimentação Escolar. “Por isso eles contam com várias preparações salgadas, para contemplar a quantidade de vezes preconizada na legislação, em produtos cárneos, feijões, frutas e verduras. Também tomamos cuidados com relação aos alimentos que são proibidos e restritos no cardápio, sempre de acordo com a legislação”, explicaram.

Elas destacaram ainda que a cada três meses os cardápios são alterados para proporcionar maior variedade de nutrientes. “Os cardápios de número três, foram elaborados para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro e foram planejados para ofertar frutas e verduras que são produzidas nessa época do ano na nossa região, dando prioridade maior à agricultura familiar local”, concluíram.

Alimentação equilibrada e saudável

A Secretária de Educação de Mafra, Jamine Emmanuelle Henning destacou a qualidade e a variedade ofertada na alimentação das escolas de Mafra, “cujos cardápios são elaborados respeitando a legislação pertinente e adequados às necessidades dos alunos, sempre primando por uma alimentação equilibrada e saudável”.

O Prefeito Emerson Maas visitou algumas escolas na hora em que estava sendo servido o “almoço”, provando pessoalmente os preparos. “A merenda nas nossas escolas não é lanchinho. É comida e comida de primeira qualidade, com sustância”, afirmou, destacando que se sente muito feliz em ver as crianças saírem da escola almoçadas.

Conheça os cardápios oferecidos aos alunos

Os cardápios III podem ser acessados na galeria de arquivos da Página da Prefeitura de Mafra, pelo link https://bit.ly/CardápioMerendaEscolarMfa. Lá é possível acessar ainda os cardápios I, de fevereiro a maio e II, de junho a agosto deste ano.