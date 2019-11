“Alimentação saudável” é trabalhada durante o ano na Escola Mário de Oliveira Goeldner

1 de 13

As escolas da rede municipal de ensino de Mafra estão trabalhando durante o ano letivo de 2019, projetos de alimentação saudável, incentivadas pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Um dos exemplos é a EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner, que vem desenvolvendo o projeto “Alimentação Saudável” junto aos seus alunos, com atividades contextualizadas aos conteúdos curriculares.

Os alunos foram orientados pelos professores e, em alguns momentos, contaram com a participação dos pais. “A repercussão foi muito boa, permitindo que os alunos, juntamente com seus familiares, refletissem sobre seus hábitos alimentares e sobre os benefícios de uma alimentação saudável”, explicou o gestor da unidade, Ricardo Bergamini. “Esperamos que todos os objetivos propostos pelo projeto sejam colocados em prática, possibilitando que todos tenham uma alimentação saudável”, declarou.

ATIVIDADES VARIADAS

As atividades foram desenvolvidas com quinze turmas do ensino fundamental I e com o 8º ano do ensino fundamental II. Variaram desde conversas sobre o tema, apresentação de vídeos, leituras, visitas a hortas, apresentações de peças teatrais, estudos da pirâmide alimentar e confecção de várias receitas saudáveis, entre outras.

Algumas turmas trabalharam iniciando com conversa sobre alimentação saudável, proporcionando a oralidade dos educandos e oportunizando o conhecimento prévio de cada um. Teve apresentação da coleção “Os Quitandinhas”, com 12 histórias, que proporcionou aos alunos a construção de um mini livrinho com a releitura da obra. Depois houve a leitura do livro e os alunos fizeram desenho, sempre explorando a leitura e a escrita do alimento abordado. Além disso, trabalharam com música, jogos, cartazes, teatro de fantoches entre outras atividades.

Outras fizeram o registro de cantiga: cabeça, ombro, joelho e pé e o cartaz do corpo humano, além do registro de hábitos saudáveis e a compreensão da pirâmide alimentar a partir do semáforo da alimentação. Também houve o registro diário e coletivo de cardápio semanal da merenda escolar. E ainda a lista de alimentos saudáveis incluindo atividade com a família, utilizando recorte e colagem.

JOGOS E BRINCADEIRAS

Alguns professores exploraram o tema utilizando jogos como caça-palavras, jogo da memória, cruzadinhas e bingo da alimentação. Trabalharam a história da menina que não gostava de frutas com a confecção dos fantoches da história e textos feitos pelos alunos. E mais: roda dos alimentos, cartaz, degustação e receita de palito de frutas, além de explorar os rótulos dos alimentos.

Houve ainda o resgate da história da alimentação dos antepassados e pesquisa sobre alimentos e receitas que vieram dos índios e sobre as frutas, sua importância e benefícios para a saúde. Através de receita típica da família dos alunos propôs-se o resgate da memória, além o desenvolvimento da linguagem oral e da escrita com as receitas.

Também foi realizada visita com os alunos à Escola Agrícola de Mafra, onde aprenderam como cultivar uma horta, desde a preparação da terra, até a colheita das hortaliças. E como resultado, construíram uma horta na escola.