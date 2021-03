Compartilhar no Facebook

Neste sábado (06) o Grupo Integração Riomafrense de Oncologia (GIRO) realizará o “Almoço do Giro em homenagem ao dia da mulher” no formato Drive-thru. As encomendas podem ser feitas pelo telefone 3642-2692.

Haverá sorteio de prêmios. Venha participar dessa corrente do bem!

Local de entrada: London Club a partir das 11h.