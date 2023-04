O departamento de trânsito da Prefeitura de Mafra informa alteração de sentido de parte da rua Alzira Bley Maia, no centro. A Via passará a ser mão única, somente na primeira quadra, no sentido centro-bairro. A partir da sinalização concluída, a pista somente descerá a rua Alzira Bley Maia, na quadra entre as ruas Pioneiro Max Langer e travessa à esquerda, sem nome, que liga as ruas Fúlvio Aducci e Alzira Bley Maia.

