Alunos aprendem importância de respeitar às leis de trânsito

Durante a Semana do Trânsito, os alunos da educação infantil do CEIM Günther Werner, tiveram a oportunidade de participar de atividades lúdicas, através de uma mini rua que foi confeccionada na escola. A mini rua teve a finalidade de sensibilizar para o comportamento do cidadão enquanto usuário das vias públicas na condição de pedestre, condutor ou passageiro.

As crianças fizeram o percurso da pista seguindo as instruções dadas pelas professoras, que ao mesmo tempo explicavam as principais placas de trânsito, a faixa de pedestre e o semáforo.

A escola trabalhou o Tema “Se esta rua fosse minha!” que tem como proposta também fazer com que os alunos possam conhecer os diferentes meios de transporte e suas funções.