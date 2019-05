Alunos aprendem sobre segurança viária na Mini Cidade de Trânsito

Nos dias 07 e 10/05, a concessionária recebeu juntamente com a PRF, turmas de escolas de Campo do Tenente, Mafra e Rio Negro, em um total de 90 alunos

Difundir conceitos de segurança viária entre os usuários, seja adulto, jovem ou criança, também faz parte do trabalho realizado pela Arteris Planalto Sul.

Dentre as ações está a conscientização por meio de campanhas educativas em escolas, empresas, e na própria rodovia. Com base nesses conceitos, a concessionária leva periodicamente, crianças para a “Mini Cidade de Trânsito”, anexo a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Mafra.

No local, além de palestra com representantes da PRF, as crianças colocam em prática tudo o que aprendem, em um cenário que reproduz as ruas de uma cidade ou rodovia, com toda a sinalização, lombadas, radares e bases de apoio aos usuários.

Nos dias 07 e 10/05, a concessionária recebeu juntamente com a PRF, turmas de escolas de Campo do Tenente, Mafra e Rio Negro, em um total de 90 alunos.

“As crianças sempre saem da Mini Cidade muito empolgadas e cheias de dicas e instruções de segurança viária para repassar aos pais e familiares”, destacou Angelita dos Passos, analista de sustentabilidade da Arteris Planalto Sul.