Alunos da EMEB Evaldo Steidel trabalharam o tema eletricidade unindo prática e teoria

Os alunos na escola EMEB Evaldo Steidel, na localidade de Saltinho do Canivete, viveram um dia diferente explorando diversos fenômenos científicos e suas implicações socioeconômicas no módulo “Eletricidade, se liga aí!” do SESI Ciências.

Tendo como instrutora Sabrina Juliana Liebel, os estudantes foram desafiados a resolver diversos cenários associados ao tema energia/eletricidade. Isso envolveu construir e testar experiências, montar e desmontar eletrodomésticos para entender seu funcionamento, e conhecer ou discutir sobre os impactos da energia (elétrica) em suas vidas.

“A curiosidade, associada à prática – colocando a mão na massa – promovem experiências incríveis com o tema”, declarou o gestor Julcir Wisovaty Filho.