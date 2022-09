Alunos da EMEB Mário de Oliveira Goeldner abraçam o verde com plantio de árvores e compostagem

Ipê amarelo, Jambo e Chorão são as mudas de árvores que foram plantadas na manhã da última sexta-feira, 23, por alunos do 8º (1) e 9º (1 e 2) ano da EMEB Prof. Mário de Oliveira Goeldener. Atrelada à disciplina de Ciências, a ação objetiva despertar a consciência ecológica nos alunos, bem como a preservação do meio ambiente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Orientados pela professora Nilce Marinho e pelo diretor da escola Ricardo Bergamini, todos participaram do ato ajudando a deixar o jardim da escola mais verde. “A árvore é um grande símbolo da natureza e uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos”, declarou a professora, que vem trabalhando nas turmas o projeto “Aproveitamento dos resíduos orgânicos para tornar nossa escola sustentável”.

Reciclando

Na disciplina de ciências também é trabalhada a compostagem – um processo que possibilita a redução do lixo doméstico, através da reciclagem de resíduos orgânicos – conforme explica Nilce. A própria escola alimenta a compostagem que periodicamente é analisada e utilizada, como na adubação das árvores recém plantadas.

Vale destacar que o plantio marca a abertura da primavera, a estação das flores e também o dia da árvore (21 de setembro). As mudas farão companhia às demais árvores da escola como Pau Brasil, Araçazeiro e outras frutíferas. O diretor lembrou ainda que a escola já plantou 10 árvores na praça da Ucrânia na lateral da escola.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Futuro e preservação

A estudante Alice Cristina Wolf, de 14 anos, do 9º 2, participou da ação e mostrou sua preocupação com o futuro do planeta. “Como está acontecendo muito desmatamento na Amazônia, plantar árvores é deixar um legado para as gerações futuras. Árvore é vida. Todas as espécies tem diversos usos, como na indústria do papel e celulose, de móveis, na alimentícia e medicinal. Além disso, elas fornecem sombra e beleza”, disse a aluna.

O aluno Kaik José Rudinik, de 14 anos, também do 9º 2, falou sobre o processo de arborização. “Eu acho muito importante aprender sobre arborização, processos orgânicos e como ajudar a natureza”.

Mensagem principal

O plantio de árvores ajuda a manter o clima mais ameno nas cidades, embeleza as vias, parques e praças, fornece sombra e renova o oxigênio.