Alunos da EMEF Campo da Lança visitam Laboratórios Calbos, em Mafra

Alunos da EMEF Campo da Lança realizaram, na última semana, visita aos Laboratórios Calbos Ltda e Biox do Brasil, localizados no km 9, em Mafra, pertencentes ao Grupo Vilela, que atua em duas frentes distintas – saúde animal e saúde humana. Foi uma visita de estudos em parceria com a CIDASC, dentro do projeto Sanitarista Júnior.

Na ocasião 21 alunos do 5º ano puderam conhecer a estrutura do complexo industrial em Mafra, observando o cuidado necessário para a produção de qualidade. Estavam acompanhados da gestora da escola, Daiane Ruthes Jusviacke, e da professora da turma, Rosália Scheubauer de Oliveira, sendo recebidos pela doutora em medicina veterinária, Theane Amorim e pela doutora em zootecnia, Francieli Kaplum, responsáveis por apresentar a empresa. As profissionais da Cidasc, médica veterinária Carolina Grasel Barbosa Hack e engenheira agrônoma Francieli Schuhli, também acompanharam a turma.

A gestora da escola, Daiane Jusviack, destacou a importância dessas atividades, que “além de proporcionarem uma alegria a mais aos alunos, ainda oferecem novas oportunidades de aprendizado”. Ela explicou que na visita eles puderam ainda vivenciar, na prática, alguns temas do conteúdo teórico recebido através do Projeto Sanitarista Junior da Cidasc, agregando conhecimentos.

A direção da escola agradeceu aos profissionais da Cidasc e dos Laboratórios Calbos pela oportunidade da visita e pelo carinho com que receberam os alunos da EMEF Campo da Lança. A unidade participa do projeto Sanitarista Júnior desde o ano passado, envolvendo até o momento cerca de 65 crianças. Em 2018 participaram 40 alunos de duas turmas do 5º ano. Em 2019 são 21 alunos também 5º ano.