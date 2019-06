Alunos da Escola Agrícola de Mafra realizaram Caminhada Ecológica

A caminhada faz parte do Projeto Interdisciplinar de Educação Ambiental que a escola desenvolve durante todo o ano, com atividades variadas sempre buscando a conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente

Cartazes com dizeres como “Todos unidos por uma razão… Proteger a natureza, nossa Salvação” (Guardiões da Natureza) ou “Comprar menos, Usar mais, Reciclar” foram portados por cerca de 150 alunos da Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho durante caminhada ecológica numa extensão de aproximadamente 3 quilômetros, realizada na manhã da última quinta-feira, desde a Igreja do Jardim América até a escola. Pelo caminho os alunos deveriam observar o que estava acontecendo nas proximidades da escola, em termos de agressões ao meio ambiente, como não separação dos materiais recicláveis, desmatamento etc. Visou ainda chamar a atenção da comunidade para a necessidade de preservação do meio ambiente.

A caminhada faz parte do Projeto Interdisciplinar de Educação Ambiental que a escola desenvolve durante todo o ano, com atividades variadas sempre buscando a conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente. Dentre essas atividades consta, por exemplo, a gincana para arrecadar materiais recicláveis. E, para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a escola está realizando uma semana diferenciada, sendo a caminhada ecológica parte da programação. A data foi postergada em razão das chuvas do início do mês.

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO

Segundo explicações da professora Silvana Lourenço Nunes, de Ciências, durante a semana os alunos participaram de várias ações de conscientização, elaborando redações, construindo os cartazes ora utilizados, assistindo filmes com cunho ecológico, arrecadando óleo de cozinha, tampinhas pet, lacres etc, e criando mascotes das turmas, entre outras atividades.

O gestor da escola, Jefferson José Bauer, explicou a importância da atividade para a conscientização dos alunos da necessidade da prática de ações que preservem o meio ambiente. “A caminhada, como as demais atividades que estamos desenvolvendo na escola, é muito importante para que nossos alunos possam observar, no cotidiano, no bairro próximo da escola, como certas atitudes podem agredir o ambiente, como por exemplo descartes incorretos de entulhos e outros materiais ou cortes de árvores que indicam desmatamento”, explicou. Ele lembrou que apesar de existirem duas empresas que fazem coleta de recicláveis nas proximidades, muitas pessoas ainda não fazem a separação do lixo. Após a caminhada os alunos deverão produzir relatório sobre o que viram.