Alunos da Escola Avencal do Saltinho desenvolveram a atividade “Autorretrato: somos assim!

Vinculada aos saberes “o eu, o outro e o nós, identidades e minhas primeiras obras” as turmas do Pré I e II, da EMEB Avencal do Saltinho, sob a regência do professor de arte, Gabriel de Paula, desenvolveram a atividade “Autorretrato: somos assim!”. Gabriel fez com que as crianças desenhassem a si mesmas e aos colegas, além de conhecerem e debaterem o conceito de autorretrato, finalizando com uma atividade de criação do seu próprio com uso do objeto “pedra”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para o professor, esse resultado dos estudos com a pedra foi em referência ao trabalho do artista norte-americano Jimmie Durham (1940-2021), em seu autorretrato: fingindo ser um monumento em pedra de mim mesmo, fotografia, 2006.

Construção do autorretrato

Escolhendo a pedra como material para desenvolver a atividade, esta seguiu várias etapas, como uso do espelho e atividades de percepção/observação e também brincadeiras. “Cada aluno colocou sua personalidade, autopercepção e emoções na configuração do seu autorretrato em pedra, pois o este não é necessariamente um retrato fiel ao artista/pessoa, mas pode e representa traços da sua personalidade, emoções e significados pessoais que por vezes, inconscientemente, são representados nas cores, formas, escolhas e o modo como produz”, explicou o professor.Â

Arte

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Sobre trabalhar a arte em sala de aula, o professor explica que “é uma forma de promover uma formação humana, cultural, artística e socioemocional, desenvolvendo e refinando as habilidades interpessoais: o outro e as diferenças – habilidades e saberes tão essenciais para a formação e a vida em sociedade. É a área de conhecimento da arte que é capaz de desenvolver e abordar na formação escolar de forma intensa e metodológica”. Ele cita ainda as palavras da pesquisadora brasileira Miriam Celeste: “a arte é importante na escola, principalmente porque é importante fora dela”.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.