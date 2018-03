Alunos da escola Evaldo Steidel produzem e colhem frutos que são usados no lanche

Alunos da escola municipal EMEF Evaldo Steidel, da localidade de Saltinho do Canivete em Mafra, estão tendo uma oportunidade única, que chega a ser um privilégio nos dias de hoje: colhendo do pé os frutos que comerão no lanche da escola. Como a orientação do Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação é a utilização de frutas e verduras em todas as refeições ou lanches e está começando a época da colheita do caqui – e a escola conta com um pomar próprio – a direção uniu o útil ao agradável, ou melhor, a educação ambiental com a nutricional.

Os alunos do Ensino Fundamental já fizeram, nesta semana, a primeira colheita. Como explicou o diretor Julcir Wisovaty Filho “as árvores do pomar estavam carregadas e em ponto de colheita, então pensei em incrementar o cardápio da alimentação escolar”. Os cardápios elaborados pelo departamento para toda a educação de Mafra incluem a oferta de pera, maçã, laranja, morango, banana, mamão e do próprio caqui, sempre primando por frutas da estação, mas como esta última ainda não esta sendo ofertada, a escola já iniciou com a produção própria, adiantando-se às demais.

ALUNOS NO PROCESSO DA COLHEITA

A Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado achou a ideia muito interessante, principalmente com a inclusão dos alunos no processo da colheita. “Isso torna o procedimento muito mais enriquecedor e educativo na escola”, explicou. E completou afirmando que “um processo educativo pode aproveitar momentos diferentes para repassar noções de meio ambiente, ética e respeito, como o que vemos na Evaldo Steidel, com os alunos aprendendo a cuidar e respeitar o pomar e a horta escolar, bem como tendo a consciência na sua eficaz utilização”.

Para a Nutricionista da Secretaria, Giovana Kundlatsch, com essa prática os alunos aprendem a valorizar a complexidade da agricultura, que depende de várias etapas para que o alimento chegue à mesa das pessoas.  Ela explicou ainda que com essa ação a escola já iniciou o trabalho de inclusão de educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, de acordo com uma das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

O aluno do 7º Ano Aluno Renan Grochovski , 12 anos , declarou : “ Eu achei legal, pois são frutas da própria escola, a gente vê que são saudáveis e participar da coleta é bem legal, pois vemos de onde esta vindo nossa alimentação”.

