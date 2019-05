Alunos da escola Evaldo Steidel visitam granja de suínos

18 alunos dos jardins I e II visitaram a propriedade dos pais do aluno Joaquim Mendes, do jardim II - Marcelo Mendes e Michelle Santos Veiga - na localidade de Saltinho do Canivete

A escola EMEB Vereador Evaldo Steidel, a exemplo de todas as unidades de Educa√ß√£o Infantil da rede municipal de ensino, tamb√©m tratou o tema ‚ÄúEu e a Natureza – Interagindo com os animais‚ÄĚ de forma diferenciada. 18 alunos dos jardins I e II visitaram a propriedade dos pais do aluno Joaquim Mendes, do jardim II – Marcelo Mendes e Michelle Santos Veiga – na localidade de Saltinho do Canivete.

Acompanhados da professora Ivanir, conheceram a granja de su√≠nos da propriedade, onde puderam observar os diferentes processos por onde passam os leit√Ķes e ficaram impressionados em saber da exist√™ncia de uma √°rea chamada de creche para os beb√™s animais. ¬†Eles tiveram ainda a oportunidade de presenciar os cuidados de secagem e da primeira mamada do colostro, ap√≥s o parto de 12 beb√™s leit√Ķes. ‚ÄúTodos voltaram encantados‚ÄĚ, declarou o gestor da unidade, Julcir Wisotaty Filho.