Alunos da escola Mário Goeldner visitam o 5º RCC

Cerca de 300 alunos de Mafra, do 1º ao 5º ano da Escola Municipal de Educação Básica Mário Goeldner, passaram, nesta semana, por uma experiência gratificante e educativa. Visitaram, nos dias 12 e 13, as instalações do 5º RCC – Regimento de Carros de Combate, em Rio Negro.

A escola foi convidada pelo comando do regimento como evento alusivo ao Dia da Bandeira, comemorado em 19 de novembro. Lá os alunos participaram de palestra e assistiram vídeo sobre a evolução política no Brasil, desde o descobrimento até os dias atuais. Também conheceram as diversas bandeiras do Brasil que foram usadas em outros períodos da nossa história. “Foi uma aula de civismo, de respeito ao País e aos seus símbolos, como bandeira”, explicou o gestor da unidade, Ricardo Bergamini. Para ele, “esse dia certamente ficará marcado na memória dos alunos”.

A Professora Rosimere, do 2º ano 1 matutino, destacou que os alunos gostaram muito da atividade. “Brincando também se aprende”, declarou. E os alunos manifestaram a alegria e o entusiasmo com o passeio.

Durante a visita os alunos participaram ainda de oficinas de: atividade física; demonstração do que se usa em acampamento; carros blindados; treinamento com simuladores para motoristas dos blindados; museu do pracinha; atividades em cordas e corrida de orientação.