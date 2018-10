Alunos da rede municipal de ensino de Mafra poderão ter aulas de empreendedorismo na grade curricular

O projeto deverá ajudar no desenvolvimento e competência da preparação do aluno para o mercado de trabalho

A Câmara de Mafra aprovou o projeto de lei nº 27/18 que dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na Rede municipal de ensino na segunda-feira, 1º de outubro.

O projeto deverá ajudar no desenvolvimento e competência da preparação do aluno para o mercado de trabalho. Também visa à difusão de princípios como ética, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação, bem como, no papel fundamental do empreendedorismo na educação dos jovens.

No projeto, a rede municipal de ensino fica autorizada a incluir uma disciplina ou um curso extracurricular com a matéria de noções e conceitos de empreendedorismo. Também fica autorizado o poder executivo mafrense a celebrar convênios com outros órgãos públicos estaduais ou federais, entidades de classe ou privas sem fins lucrativos para o desenvolvimento de atividades e projetos com o tema empreendedorismo.