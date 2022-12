Alunos das oficinas de Cultura de Mafra farão apresentações em jantar dançante

Compartilhar no Facebook

A Associação Amigos da Cultura Mafrense realizará no dia 10 de dezembro, seu tradicional jantar dançante, no Recanto Francisco Hable. Na ocasião acontecerá a apresentação dos alunos do curso de música, além de exposição e venda dos trabalhos dos cursos artesanais. O início está previsto para às 19h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos com os alunos e os professores das Oficinas culturais, e na Casa da Cultura de Mafra, ao custo de R$ de 50,00 para os adultos e de R$30,00 para crianças de 06 à 12. Informações pelos telefones (47) 3642-0488 e 984541232.