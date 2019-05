Alunos de Educação Infantil da Escola Ana Rank visitam o Recanto Machado

1 de 4

Para trabalhar o tema “Eu e a Natureza – Interagindo com os animais”, o Centro de Educação Infantil Municipal Ana Rank levou cerca de 120 alunos, do Berçário II ao Jardim II, para visitar o Recanto Machado, na Fazenda do Potreiro. Lá as crianças puderam passar as mãos nos cavalos e até mesmo passear montados neles, caso quisessem. Eles adoraram o passeio, conforme explicou a gestora Gisele Marisol Lisboa, que destacou a oportunidade de aprendizado oferecida.

No ano passado, a escola Ana Rank inovou levando um cavalo para a escola. Neste ano, optou por levar os alunos ao local onde os cavalos vivem, quando puderam observar como se alimentam, onde dormem e ainda como passam o dia.

Liberdade para trabalhar os temas

Periodicamente as escolas da rede municipal de educação que atuam na educação infantil trabalham temas específicos, que tem por finalidade nortear o trabalho pedagógico, oportunizando a igualdade, conforme preconizada pela Base Nacional Comum Curricular. O tema dos animais visa possibilitar às crianças perceber as diferenças e semelhanças entre as pessoas e os animais. E pra promover o aprendizado, cada escola escolhe a melhor maneira de trabalhá-lo.

Conforme a gestora Gisele, o entendimento dos alunos muitas vezes se concretiza observando o real, como o que aconteceu na visita ao Recanto Machado. “É assim que a vivência será significativa e promoverá marcas e transformações internas que poderão ser relacionadas a outras aprendizagens e utilizadas em outros contextos”, destacou.

Explicou ainda que essa é a visão de desenvolvimento infantil concretizada na Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Mafra. Ela agradeceu aos proprietários pela receptividade aos alunos.