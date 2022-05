Alunos de escola municipal de Mafra receberão aulas de Educação Financeira

Projeto “Educação Financeira Infantil como Base para a Conquista da Cidadania Financeira” será desenvolvido em parceria com bolsista da UnC

Uma parceria entre a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Universidade do Contestado, vai possibilitar a realização de um trabalho de educação financeira para escola de Mafra. A parceria foi firmada na manhã de sexta-feira, dia 20, entre as representantes do município, Jamine Emmanuelle Henning, Secretária Municipal de Educação e Cleonice Witt, pesquisadora e Carla Schlocobier, bolsista do projeto.

A UnC foi contemplada com projetos de bolsas da UNIEDU. Em Mafra um dos projetos a serem desenvolvidos em escola da rede municipal de ensino, será o “Educação Financeira Infantil como Base para a Conquista da Cidadania Financeira”. As aulas serão realizadas de forma prática e lúdica, na escola EMEF Amola Flecha, com cerca de 30 alunos do 1º e 2º anos, já estando prevista apresentação no final do projeto, quando serão repassados para os pais o aprendizado recebido.

A Secretária Jamine destacou a importância do projeto piloto na escola Amola Flecha, sobre um tema de relevância na atualidade que é a educação financeira para as crianças. “O aprendizado na infância representará uma segurança financeira para a vida das crianças e, por consequência, de suas famílias”, afirmou.

O projeto tem por objetivo aplicar ferramentas de educação para crianças, com a utilização de jogos, apresentando o mundo financeiro de forma lúdica, utilizando situações do cotidiano e mostrando as vantagens do planejamento e do orçamento familiar.

Resultados esperados

Como resultados são esperados, além da disseminação da educação financeira através das crianças, possibilitar ainda uma mudança de comportamento consumista e de relação com o dinheiro por parte das crianças, bem como do entendimento dos males pelo endividamento descontrolado. Quer ainda fomentar a discussão e aplicação da discussão financeira no âmbito escolar infantil; contribuir para o reconhecimento da educação financeira como essencial para a vivência da cidadania financeira e o fortalecimento da cooperação entre Universidade e a comunidade local.