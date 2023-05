Alunos de Irati visitam Casa da Cultura de Mafra

O Município de Mafra recebeu nesta semana, a visita de cerca de 60 alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano do Colégio Lobo, de Irati (PR), que cumpriam roteiro turístico e cultural.

companhados da diretora Maridi Gresser Habbib eles visitaram o Cenpáleo e as dependências da Casa da Cultura, sendo recebidos pelo diretor Ernani Antonio Kvitschal Neto. No local os alunos puderam conhecer as maquetes expostas sobre a Guerra do Contestado, totalmente construída em palha, pela família Horn. De Mafra os alunos seguiram para outros municípios, como Rio Negro (PR), onde conheceram o Seminário Seráfico.