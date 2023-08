Alunos de Mafra aprendem hábitos saudáveis desde pequenos

Compartilhar no Facebook

A ESF Caic realizou na última sexta-feira, 11, uma atividade para crianças do maternal da creche Nossa Senhora das Graças, na Vila Ivete. Os pequenos receberam instruções sobre saúde bucal e higiene pessoal. Participaram desta ação os profissionais de odontologia, enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).

A atividade faz parte do PSE – Programa de Saúde na Escola. De acordo com o Ministério da Saúde, a articulação entre Escola e Atenção Primária à Saúde é a base do Programa Saúde na Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras.