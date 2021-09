Alunos de Mafra avançam para fase estadual da Olimpíada de Língua Portuguesa

Quatro alunos mafrenses, sendo dois das escolas da rede municipal e dois da rede estadual de ensino passaram para a fase estadual das Olimpíadas de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro”. São eles: Guilherme Vilela, da escola municipal Mário de Oliveira Goeldner, categoria Poema Maria Renata Gomes, da escola municipal Beija Flor, categoria Memórias Literárias; Luisa Worell Velososki, da escola estadual Hercílio Buch, categoria Crônica e Maria Eduarda Leardino, da escola estadual Barão de Antonina, categoria artigo de opinião.

A primeira fase, que foi a municipal, aconteceu no final de agosto e neste mês encerra a fase estadual. A Olimpíada de Língua Portuguesa tem como objetivo colaborar para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e da escrita nas escolas públicas brasileiras. Neste ano, em continuidade à natureza formativa do concurso, reitera o compromisso e vínculo do Programa com professores e professoras de Língua Portuguesa das escolas públicas brasileiras.

E para registrar a participação mafrense, em mais uma edição da Olimpíada, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação realizará, no dia 21 de setembro, evento de divulgação dos trabalhos selecionados na etapa municipal. Será na Amplanorte, às 9 horas.

Foram os seguintes os alunos e professores classificados:

– Aluno(a): Guilherme Vilela

– Categoria: Poema

– Escola: Mario de Oliveira Goeldner

– Diretor(a): Ricardo Bergamini

– Professor(a): Maribel Pedro Pasdiora

– Aluno(a): Maria Renata Gomes

– Categoria: Memórias Literárias

– Escola: CEM Beija Flor

– Diretor(a): Luciane Steffens

– Professor(a): Liliane Müller

– Aluno(a): Luisa Worell Velososki.

– Categoria: Crônica

Escola: E.E.B. Hercílio Buch

– Diretor(a): Alesandra Xavier Sá Ribas

– Professor(a): Renilda Lopes Peters

– Aluno(a): Maria Eduarda Leardino

Maria Eduarda Padilha de Jesus

– Categoria: Artigo de Opinião

– Escola: Barão de Antonina

– Diretor(a): Sergio Antônio de Souza

– Professor(a): Eliane Aparecida Alpinhaki