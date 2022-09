Alunos de Mafra conhecem história do município por meio de música

Projeto “Minha Terra de Um Sonho Nascida” do CEIM Restinga envolve alunos do Pré I e II

Com a proximidade de mais um aniversário do município, em que este completa 105 anos, a professora do CEIM Restinga, Bruna Camila de Oliveira Sucha trabalhou com 61 alunos dos Pré I e II, na disciplina de música, o projeto “Minha Terra de Um Sonho Nascida”.

Por meio deste tema, foi possível ensinar aos alunos uma parte da história mafrense e incentivá-los a desde cedo a conhecer e cantar o hino da cidade. A professora destacou a importância de valores como o “reconhecimento da cultura local e interesse pela história do município através da música”.

Música e história

Iniciado em 22 de agosto, como primeira ação os alunos ouviram uma história lúdica sobre o surgimento da cidade. Em seguida foram feitas duas fileiras com cadeiras e ao meio um rio fictício representando o rio Negro. “Eles foram convidados a serem soldados mafrenses marchando em volta do rio e cantando o hino de Mafra. Quando o som parava, o soldado que não sentasse, voltava para o quartel”, explicou a professora.

Para ela foi gratificante desenvolver o projeto. “Eu ensinei e também aprendi muitas coisas sobre o município. Fiquei feliz ao ver a empolgação dos alunos participando e o carinho que têm desde cedo com a cidade”.

Mensagem da professora

Bruna falou ainda da relevância de enaltecer virtudes para pequenos cidadãos, incentivando as famílias e os professores a nunca deixarem de passar às crianças os valores culturais e o carinho pela terra. “O meu lema como professora: não importa como está o mundo lá fora, ao entrar em uma sala de aula faça daquele lugar um lugar de realizações”.

Bruna contou com o apoio da escola, por meio da diretora Veridiana Aparecida Bicheski Witt que trabalha com uma equipe comprometida e dedicada aos alunos.

“Este Projeto Merece Aplausos”

