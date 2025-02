Alunos de Mafra retornam às aulas com kits de materiais escolares

Os alunos que frequentam as escolas do município de Mafra, do berçário ao 9º ano, entraram em sala, já no primeiro dia de aula deste ano, 10 de fevereiro, recebendo os kits de materiais escolares, apostilas e demais necessidades para o direito a igualdade. O prefeito Emerson Maas e a secretária da pasta, Jamine Henning explicaram que cada série recebeu um kit diferenciado, com material conforme as necessidades pedagógicas.

Os uniformes e mochilas para os demais alunos, serão entregues conforme a necessidade de cada um. Para tanto, os pais que necessitarem de reposição de mochilas ou alguma peça do vestuário devem procurar a Secretaria de Educação, para a realização do pedido.

Este é o quarto ano consecutivo com a administração municipal investindo na educação do aluno, com provimento de material escolar, mochilas e uniformes. O prefeito destacou que, a exemplo dos anos anteriores da sua primeira gestão, todas as crianças terão novamente as condições necessárias para um aprendizado de qualidade.

A secretária da pasta, lembrou a economia que os materiais representam para as famílias. “Os pais não precisam gastar com material escolar e sabemos o quanto este é caro. Os kits abrangem desde o berçário, com copo treino e toalha, até os demais materiais conforme a série. São todos de boa qualidade”, completou Jamine.

Material escolar

Os kits foram adquiridos para todos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Acompanhe o conteúdo de cada kit escolar:

– BERÇÁRIO I E II: 01 agenda escolar, 01 toalha de rosto, 01 copo treino 01, pasta para montagem do kit

– MATERNAL I E II: 01 agenda escolar, 01 caderno de desenho, 01 caixa de lápis de cor, 01 caixa de lápis de cera, 01 caixa de massa de modelar, 01 tesoura escolar, 01 tubo de cola, 01 apontador, 01 borracha, 01 lápis grafite, 01 avental, 01 estojo escolar, 01 pasta para montagem do kit

– PRÉ ESCOLAR I E II: 01 agenda escolar, 01 caderno de desenho, 01 caixa de lápis de cor, 01 caixa de lápis de cera, 01 caixa de massa de modelar, 01 tesoura escolar, 01 tubo de cola, 01 apontador, 01 borracha, 01 lápis grafite, 01 avental, 01 estojo escolar, 01 pasta para montagem do kit

– ANOS INICIAIS (1° AO 5° ANO): 01 caderno de desenho, 01 caderno brochurão, 01 caixa de lápis de cor, 01 estojo de canetinhas, 01 régua, 01 tesoura escolar, 01 tubo de cola, 01 apontador, 01 borracha, 02 lápis grafite, 02 canetas azul, 01 estojo escolar, 01 pasta para montagem do kit

– ANOS FINAIS (6° AO 9° ANO): 01 caderno de desenho, 01 caderno brochurão, 01 caixa de lápis de cor, 01 estojo de lápis arco íris, 01 régua, 01 tesoura escolar, 01 tubo de cola, 01 apontador, 01 borracha, 02 lápis grafite, 02 canetas azul, 01 marca texto, 01 estojo escolar, 01 pasta para montagem do kit.