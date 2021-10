Alunos de Mafra terão Dia das Crianças na Praça Ferroviário Miguel Bielecki

Neste sábado, dia 23, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação preparou uma programação especial para as crianças na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. O evento é aberto para os alunos das escolas da rede municipal que queiram se divertir nos 17 brinquedos (dentre esses, muitos infláveis). Também haverá lanche composto por cachorro quente, suco e picolé.

Por se tratar de um número grande de crianças, a Secretaria pré-agendou os horários com cada escola. Os alunos poderão ir com o ônibus escolar (transporte da escola para a praça, bem como o retorno) ou com os próprios pais. Os alunos devem ir uniformizados e dentro do horário agendado da escola.

Evento para toda criançada

Essa atividade programada pela Secretaria também convida todas as crianças de Mafra, independente se estudam na rede municipal de ensino, para curtirem as atrações.

Para a secretária da pasta, Jamine Henning, como o clima não colaborou nos últimos finais de semana, o evento foi sendo adiado. “Como o tempo melhorou, conseguiremos realizar nesse sábado a atividade que tínhamos programado para o Dia das Crianças na praça. Será um sábado de pura alegria, lembrando que as crianças devem levar boné, protetor solar, água e ir de uniforme”, conclui a secretária.

