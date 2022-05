Alunos do 2º ano da EMEF Amola Flecha aprendem geometria espacial

Com o tema “Geometria Espacial, onde está no meu dia a dia?”, 13 alunos do 2º ano da EMEF Amola Flecha começaram no primeiro bimestre deste ano a trabalhar o projeto proposto pela professora Iasminda Maria Rauen Deda. Com o componente curricular principal a matemática e unidade temática a geometria, o objetivo de aprendizagem é reconhecer, nomear e comparar as figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) as relacionando com objetos do mundo físico – natureza e construções.

A professora explicou como se constrói a aprendizagem utilizando a geometria espacial trabalhada em sala de aula. “Tendo plena convicção de que a aprendizagem é construída pelas interações entre aluno e seu meio, cabe ao professor pela sua mediação intencional e objetiva, criar situações reais em que a criança construa seu saber, com significado para sua vida”.

Na prática

Por meio das atividades, o projeto coloca as crianças em contato com o conhecimento científico de livros didáticos, internet e outros meios, fazendo principalmente com que exercitem na prática o que leram, viram e ouviram. Em uma das atividades, exemplifica a professora, as crianças puderam construir os sólidos geométricos vistos em material impresso ou digital, usando massinha de modelar e palitos. “Usaram materiais simples, mas ao ganharem forma por suas mãos, deram vértices, arestas e faces, com um sentido real e de fácil compreensão”, disse.

Valores

Empatia e cooperação ficaram evidenciados na ajuda mútua entre os alunos, nos trabalhos em grupo, na troca de experiências e no respeito à individualidade de cada um. “Está sendo portanto, gratificante para eu ver a alegria de um saber sendo construído passo a passo nas trocas de todo dia”, sintetizou a professora.

O projeto continua a ser desenvolvido ainda ao longo do ano na escola.Â

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.