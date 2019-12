Alunos do Atendimento Educacional Especializado participam de Confraternização de Natal

1 de 14

Os cerca de 120 alunos e familiares do Atendimento Educacional Especializado (AEE), da Secretaria Municipal de Educação de Mafra, tiveram uma tarde festiva e emocionante na última quarta-feira, dia 4. Eles participaram da Confraternização de Natal, com a chegada do Papai Noel, distribuição de lembranças e um saboroso café, no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Segundo a coordenadora do AEE, Ana Claudia Rauen, a confraternização foi organizada com muito carinho por toda equipe e apoiadores. “Este é um momento de gratidão a Deus pelo ano que passamos e de lembrarmos a existência desse Pai amoroso e das bênçãos que ele tem nos proporcionado”, declarou. Ela agradeceu o apoio recebido da Secretária de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, “sempre pronta a dar o sim para o melhor atendimento às crianças” e à toda equipe do Atendimento Educacional Especializado, bem como aos estagiários que atuam junto ao setor e demais apoiadores.

GRATIDÃO

A Secretária Estela também falou em gratidão. “Passamos por um ano de muitas batalhas e de muitas conquistas, por isso devemos ser gratos”, declarou. Ela agradeceu o apoio e união de toda a equipe do AEE pela dedicação no cuidados das crianças com necessidades especiais do município, sempre priorizando o que é melhor para eles. “Nós temos muito orgulho dessa equipe e vocês pais tenham a certeza de que seus filhos estão nas mãos certas, porque essas pessoas fazem a diferença na rede municipal de educação”, afirmou emocionada.

Outro momento de emoção foi a chegada do Papai Noel, recebido com muito carinho pelas crianças. A confraternização foi ainda abrilhantada pela professora Morjana Pereira Alves, que encantou aos presentes com a apresentação da “Fábula do Pinheirinho de Natal”.

Ana Claudia Rauen agradeceu a todos os parceiros que auxiliaram na organização da confraternização do Natal das crianças do AEE, em especial à Igreja Nossa Senhora Aparecida pelo empréstimo do espaço para realização do evento.