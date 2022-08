Alunos do Berçário I do CEIM Comecinho de Vida se divertem com atividades educativas e musicais

Ampliar o repertório musical e linguístico através do nome dos animais, estimular a produção de sons, brincar com a própria voz, ampliar as habilidades manuais, observar e imitar os gestos corporais e vocais além da interação com o grupo. Estas são as habilidades que o CEIM Comecinho de Vida Nathann Alex Ramos está trabalhando com as 20 crianças do Berçário I por meio do projeto “Seu Lobato tinha um sítio…” da professora Silvane Walter Villa Lobos.

Importância da produção sonora e habilidades manuais

As atividades propostas pela professora visam desenvolver as habilidades motoras finas como o abrir e fechar, além da sonoridade de diversos sons como dos animais estimulando a audição, percepção e oralidade. De acordo com Silvane, esta atividade foi trabalhada a partir das figuras dos animais e da musicalização despertando a curiosidade e o interesse da criança para o aprendizado através do lúdico.

Primeira infância

A professora Silvane relatou que por meio deste projeto percebeu a importância do uso da linguagem na primeira infância em suas diversas formas. “Os componentes fonéticos do balbucio e a sonoridade de barulhos para desenvolver mais tarde a fala e como é satisfatório ver os resultados através da expressão facial, dos gestos e dos sons emitidos por essas pequenas crianças que ainda não falam, mas expressam os mais puros sentimentos através o olhar e do sorriso”, concluiu.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.