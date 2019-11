Alunos do CEDUP de Mafra conhecem histórias empresariais de sucesso

Durante palestra, os futuros jovens empreendedores puderam associar o conhecimento da sala de aula com exemplos concretos de sucesso

Conhecer uma história empresarial de sucesso, esta era a expectativa de cerca de 30 alunos dos cursos Mediotec em administração e meio ambiente. Na tarde de quinta-feira (07), nas dependências do CEDUP de Mafra, professores e alunos assistiram a palestra ministrada pelo presidente da ACI de Mafra Carlos Alberto Nitz e o vice-presidente da ACI de Mafra José Nelson Notari.

“A palestra foi muito bem enfatizada em relação a estrutura da administração e trouxe aos alunos a compreensão do case de sucesso do senhor Notari, um pouco da história do Carlos, além dos benefícios que a Associação Empresarial de Mafra tem para entregar aos nossos munícipes e até mesmo para os alunos, futuros empreendedores”, ressaltou a professora Alessandra Boller.

Em um primeiro momento e com enfoque ao empreendedorismo e à gestão, a palestra foi ministrada a fim de compreender o processo para estruturar uma empresa. “O que você busca com o seu negócio? Qual é o seu produto? Ele atende às necessidades? Oferece soluções? Como eu entrego minha mercadoria ao cliente?”,questionou Notari ao explicar as etapas de estruturação de uma empresa.

Nestas etapas está incluso o investimento, a percepção de cliente, a escolha de um produto e a gestão (tudo o que é transformado em processo, permite com que a empresa tenha resultado ou lucro). Além disso, está incluso também os custos e algo de extrema importância: as pessoas.

“São as pessoas que irão levar o seu negócio ao sucesso ou destruir ele. E para isso, eles precisam ser bem treinados, eles precisam de conhecimento. O conhecimento é fundamental. E conhecer as ferramentas de gestão – como os alunos do Mediotec estão realizando – é fundamental, ou para serem gestores ou para serem empresários”, destacou Notari.

Na oportunidade o presidente da ACI de Mafra, Carlos Alberto Nitz, também apresentou a sua trajetória de sucesso como empreendedor, animando e incentivando os alunos a conquistarem o seu espaço. É dessa forma que a ACI de Mafra apoia e contribui para a formação de jovens empreendedores.