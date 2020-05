Alunos do Cedup de Mafra estão tendo aulas online

Ação é pioneira entre as instituições do ensino público

O Centro de Educação Profissional prof. Lycurgo Aleixo Nora – CEDUP de Mafra devido a pandemia da Covid-19, e seguindo as normativas da SED (Secretaria de Estado da Educação) está promovendo de maneira pioneira entre as escolas públicas aulas presenciais remotas no período noturno em todos os seus cursos técnicos.

A SED lançou o desafio e a Coordenadoria Regional da Educação de Mafra fez a orientação. No início de Abril os professores do CEDUP iniciaram as capacitações online oferecida pelo governo, participaram de lives que orientavam sobre a metodologia das aulas e o método. As aulas remotas iniciaram no dia 06 de Abril.

O Cedup de Mafra oferece curso técnicos em Enfermagem, Segurança do Trabalho, Marketing, Recursos Humanos, Administração e Logística. Antes da pandemia a unidade escolar tinha o modelo de educação tradicional, com aulas de segunda a sexta feira, no horário das 18h30min às 22h, atendendo alunos de diversas cidades vizinhas à Mafra como Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Rio Negrinho, Rio Negro e Campo do Tenente.

Com a Pandemia, foi preciso inovar e com isso reinventar; os professores, alunos e Direção do Cedup tem trilhado uma jornada de muitos desafios e de muitas aprendizagens, num movimento nunca antes realizado pela comunidade escolar publica.

Foram mantidos os mesmos horários das aulas, estabelecidos no planejamento escolar para o ano de 2020, sem prejuízo de carga horária. Os alunos e professores acessam a plataforma virtual e as aulas acontecem de maneira remota, garantindo assim o processo de ensino aprendizagem.

Para as vídeo aulas é usada a plataforma Google for Education em parceria com a SED.