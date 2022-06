Alunos do CEIM Breno Cauan Garcia se divertem e aprendem com atividade de pintura

“Faz de conta que sou” explora as profissões de forma lúdica para crianças do maternal 2

“Faz de conta que sou: Pintor de telas”. Essa foi a profissão que a profissional de educação infantil Beatriz Aparecida Humenhuk, do CEIM Breno Cauan Garcia, decidiu explorar com seus 15 alunos, entre três e quatro anos, do Maternal 2. Por meio desta atividade as crianças interagiram, desenvolvendo a coordenação motora fina, utilizando o pincel para pintar. “Nessa atividade trabalhamos as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), traços , formas e cores.

Com esse planejamento as crianças se divertiram com a pintura realizada no seu colega e houve a interação entre eles”, disse Beatriz. Ela destacou ainda que nas suas aulas “sempre as crianças aprendem brincando, pois o lúdico é muito importante para essa fase da educação infantil”. Vale destacar que para todas as atividades é feito registro fotográfico.

Contexto

Com a história “Dog, o Urso Pintor”, foram explorados conteúdos importantes como cores, quantidades, nomes próprios, formas geométricas, natureza, texturas, corpo, entre outros. “Estou bem feliz por poder expor meu projeto, pois foi reconhecido meu trabalho como de profissional de educação infantil”, concluiu.

“Este Projeto Merece Aplausos

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.