Alunos do CEIM Restinga brincam e desenvolvem coordenação motora nas aulas de Educação Física

Projeto foi trabalhado nas turmas de Maternal II, Pré I e Pré II. Para cada uma foi respeitado o grau de aprendizagem e evolução

“Placa de Grampos” é o nome do projeto trabalhado em sala de aula pelo professor de Educação Física, Eduardo Martin Pedro, do CEIM Restinga. Ele aplicou a atividade nas turmas de Maternal II, Pré I e Pré II, ao todo para 80 alunos, sempre sendo gradativo no grau de dificuldade, começando da atividade mais simples para a mais complexa. “Para o Maternal I, como as crianças tem mais dificuldade no movimento de pinçar, gosto de começar com as tampinhas de garrafa pet, no lugar dos grampos de roupa”, explicou o professor.

O projeto na prática

De acordo com Eduardo, a atividade proposta tem como objetivo principal desenvolver a coordenação motora fina, estimulando a mediação da força necessária para prender/soltar e viver um momento sereno e agradável, com a tabela de cores, além de favorecer o reconhecimento sobre as possibilidades motoras e a necessidade de seu treinamento. “A atividade favorece o cultivo do raciocínio e da paciência, sobre aprender a respeitar as dificuldades dos demais e ficar feliz com as próprias conquistas e a dos colegas”, disse. O projeto foi aplicado em duas semanas de aulas, como conteúdo escolar, visando trabalhar os valores e os ensinamentos elencados.

Para o professor foi gratificante desenvolver o projeto. “É uma atividade que as crianças adoram e na Educação Infantil eles são muito verdadeiros. Quando gostam e conseguem realizar uma atividade, passando pelos desafios e aprendendo ou massificando um movimento, é muito gratificante para você como professor”.

Como foi feita a “Placa de Grampos”

Para essa atividade utilizou-se um pedaço de papelão (ou um prato plástico), alguns grampos de roupas coloridos (o número de cores depende da sua disponibilidade de grampos) e tinta. Na borda do papelão (ou do prato plástico), o professor faz algumas marcas coloridas, de acordo com as cores dos grampos. O objetivo é a criança pegar o grampo e colocar na cor correspondente que está no papelão / prato (conforme figura em anexo). Ao final da aula, é realizada uma atividade de “volta a calma” com um exercício respiratório.

“Este Projeto Merece Aplausos”

