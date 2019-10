Alunos do CEIM Vila Olsen recebem carinho e brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças

Os 72 alunos do maternal I ao Jardim II do CEIM Vila Olsen receberam presentes surpresas na última quinta-feira, dia 10, em comemoração ao Dia das Crianças. A Associação das Senhoras Rotarianas de Mafra ofereceu um lanche especial, com salgadinhos, assados e sucos. A escola ofereceu o bolo. E o ultramaratonista Sergio Rodrigues da Costa Pires fez a entrega dos brinquedos arrecadados quando concluiu o desafio de percorrer, em uma esteira, 156,8 km em 24 horas. Parte dos brinquedos arrecadados foi entregue aos alunos do CEIM Vila Olsen.

Nas duas oportunidades, as crianças ficaram muito emocionadas e, em retribuição aos presentes ganhos, também souberam emocionar a todos com muito carinho. A gestora da escola, Jacqueline Vanderlinde, agradeceu à Associação das Senhoras Rotarianas, “que entregou às crianças da escola muito mais que um lanche gostoso, entregou amor, carinho e atenção”. Ao maratonista também expressou sua gratidão. “Em nome das crianças quero agradecer pelo gesto extremamente humano e desejar muito sucesso em sua vida”, declarou.