Alunos do Colégio Mafrense homenageiam profissionais da saúde

A importante atuação dos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus motivou alunos e professores do Colégio Universitário Mafrense à produção de uma atividade diferenciada.

Os estudantes do 3º e 4º ano do ensino fundamental I produziram lindos desenhos para homenagear e agradecer os profissionais. A ideia surgiu durante um bate-papo com as turmas em uma aula virtual, após a leitura on-line do livro “Super Protetores”, do projeto “Eu leio para uma criança”, do Banco Itaú. A atividade aconteceu na aula de Literatura, seguindo o planejamento das professoras Dulcelene dos Santos e Roseane Buss de Oliveira.

Os desenhos foram entregues pelos pais dos alunos ao Diretor do Colégio, Genilson Guenze, que, posteriormente, fez a entrega à Direção do Hospital São Vicente de Paulo e à Unidade de Pronto Atendimento. “Agradecemos aos pais e alunos que não medem esforços na realização de tarefas e atos de cidadania em tempos de pandemia”. O diretor do hospital, Dário Clair Staczuk, agradeceu aos alunos e professores pelas mensagens positivas e carinhosas. “São gestos como esses que nos incentivam a continuar o nosso trabalho a serviço da vida”, comentou.

A reitora Solange Sprandel da Silva parabenizou os alunos e professores pela excelente iniciativa. “Em um momento tão delicado como o que estamos vivendo, gestos de solidariedade comprovam que estamos no caminho certo, formando cidadãos para fazerem a diferença na sociedade”, afirma.