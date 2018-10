Alunos do Günther Werner visitam o Cenpáleo

Alunos dos Jardins I e JII, do CEIM Günther Werner, visitaram no início do mês, o Cenpáleo – Museu da Terra e da Vida, na Universidade do Contestado, campus Mafra. A visita trabalhou o tema “Resgatando minhas raízes” e contribuiu no conhecimento da história da vida em nosso planeta.

Lá eles puderam também observar alguns exemplares de animais existentes em nosso estado e compreender que muitos deles correm risco de extinção, percebendo a importância da preservação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo a direção da escola “as crianças ficaram muito entusiasmadas com a visita”.