Alunos do Jovino Lima recebem orientações sobre saúde mental e conhecem a prática do yoga

Na última quinta-feira (19), a ESF Benemérita Ana Zilda Ruthes (Espigão do Bugre) realizou, para os alunos do 5º ano matutino da escola Jovino Lima, uma palestra sobre Saúde Mental na Infância, promovida pela aluna do curso de Enfermagem da UnC Mafra, Amanda Bueno, em parceria com a enfermeira da unidade de saúde, Jucilea Kucarz Adamcheski.

Aproveitando o mês referência Setembro Amarelo (mês de prevenção ao suicídio), a atividade serviu para abordar assuntos sobre sentimentos e emoções que não são normais serem sentidos nesta fase da adolescência, também como e onde procurar ajuda, além de enfatizar a importância de terem hábitos saudáveis.

A turma também contou com uma breve aula de yoga, onde foram exaltados os benefícios que esta prática indiana traz ao corpo e a mente, como por exemplo a postura, concentração, flexibilidade, a melhora da circulação sanguínea, força, equilíbrio, diminuição da ansiedade, relaxamento, entre outros.

PROJETO YOGA ESPIGÃO

A unidade de saúde do Espigão promove aulas gratuitas de yoga, todas as quartas-feiras, no salão da Igreja Senhor Bom Jesus, com início às 13h30. Quem tiver interesse em participar das aulas basta comparecer no dia e horário agendados.