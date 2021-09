Alunos e professores que se destacaram na fase municipal da Olimpíada de Língua Portuguesa são premiados

A língua portuguesa com suas peculiaridades, sua gramática e suas formas de expressão são desafios constantes, tanto para alunos como para professores. E para incentivar e parabenizar aqueles que conseguem superar as dificuldades, tanto no ensinar como no aprender, a Prefeitura de Mafra premiou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, os 4 alunos e professores de Mafra, que se destacaram na fase municipal da 7ª Olimpíada de língua Portuguesa, conseguindo para a fase estadual. A premiação aconteceu na manhã de terça-feira, 21, na Amplanorte.

O Prefeito Emerson Maas esteve no evento e evidenciou sua satisfação em ver alunos mafrenses destacando-se nas mais diversas áreas da Educação, como no caso da Olimpíada de Língua Portuguesa. “Parabéns aos professores que se destacaram nessa etapa, bem como aos alunos que agora buscam um novo desafio, o da fase estadual. Que a busca pelo conhecimento seja sempre um objetivo para vocês”, declarou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para a Secretária Jamine Emmanuelle Henning é preciso dimensionar a importância do domínio da Língua Portuguesa na vida das pessoas. “Aprender o Português corretamente, sabendo escrever e dominando as suas diversas técnicas de expressão é fundamental para um futuro profissional”, declarou parabenizando os alunos e professores e desejando sucesso na próxima etapa e na vida”.

Foram premiados os alunos e professores:

– Professora Maribel Pedro Pasdiora e aluno Guilherme Vilela Lima, da escola municipal Mario de Oliveira Goeldner, na categoria Poema;

– Professora Liliane Müller e aluna Maria Renata Gomes, da escola municipal Beija Flor, na categoria Memórias Literárias;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Professora Renilda Lopes Peters e aluna Luisa Worell Velososki, da escola estadual Hercílio Buch, na categoria Crônica;

– Professora Eliane Aparecida Alpinhaki e Alunas Maria Eduarda Leardino e Maria Eduarda Padilha de Jesus, da escola estadual Barão de Antonina, na categoria Artigo de Opinião