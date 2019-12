Alunos visitam Lar dos Velhinhos, apresentam músicas natalinas, entregam presentes e interagem com moradores

Escolas de Educação Infantil da rede municipal de Mafra trabalharam no mês de dezembro o tema “Corrente do bem, em busca de um mundo melhor”, que visa concretizar ações que podem transformar positivamente o ambiente e/ou a realidade de alguém necessitado. O tema segue as competências socioemocionais destacadas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC e trabalha valores como a solidariedade, respeito, atenção, carinho etc.

Nesse sentido, os Centros de Educação Infantil Municipal enfatizaram a solidariedade e a atenção aos idosos. Vários deles realizaram campanhas junto aos pais para arrecadar artigos de higiene, perfumaria, limpeza e alimentos para serem doados. As gestoras foram unânimes em afirmar que foram momentos maravilhosos e emocionantes desfrutados entre idosos e crianças.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O CEIM Ana Rank visitou o Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, em Mafra, com turmas do Maternal e Jardim. Lá eles apresentaram cantata com músicas natalinas aos moradores, interagiram com eles, entregaram doações arrecadadas junto aos pais e ainda cartões de Natal confeccionados pelos alunos do berçário. O CEIM Fiorige Bona também visitou o Lar dos Velhinhos emocionando os moradores com as músicas apresentadas e com os cartões entregues.

CEIM VILA NOVA

O CEIM Vila Nova também trabalhou o tema e realizou, junto aos pais, a campanha para arrecadação de produtos de higiene, os quais foram entregues no Lar dos Velhinhos e, da mesma forma que as demais escolas, fizeram apresentações de músicas natalinas.

O CEIM Günther Werner levou cerca de 150 alunos para visitarem o Lar São Francisco de Assis. Lá eles fizeram cantata natalina, apresentaram teatro sobre a Árvore de Natal e doaram kits de higiene e bolachas de Natal. Os kits foram arrecadados em campanha com os pais dos alunos. Os professores e estagiários do CEIM Günther Werner Também visitaram o Lar da Georgete – Nossa Senhora da Anunciação, onde apresentaram o mesmo teatro e entregaram kits de higiene e as bolachas natalinas.

CEIM FAXINAL

O CEIM Faxinal levou cerca 100 alunos para visitar o Lar dos Velhinhos, onde se apresentaram cantando músicas de Natal e levando, no período matutino bolachas confeccionadas pela APP. À tarde, levaram materiais de higiene arrecadados em campanha entre as famílias.

A Secretaria Municipal de Educação agradeceu aos gestores, professores, funcionários, estagiários, pais e comunidade que trabalharam juntos em 2019, desejando a todos um Natal repleto de harmonia e paz e um 2020 de união, colaboração e crescimento.