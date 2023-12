AMAB comemora os bons resultados alcançados em 2023

A Associação Mafrense de Basquetebol (AMAB) realizou o encontro de confraternização de final de ano, reunindo atletas, pais, professores e amigos. Na ocasião  foram apresentados os resultados obtidos em 2023.

Formada pela união de pessoas apaixonadas pelo basquetebol, a AMAB reconhece o basquetebol como um poderoso meio educacional, capaz de promover a cidadania, a inclusão social, combater a violência e respeitar os direitos humanos. E para conquistar esses objetivos, construíram estratégias pedagógicas que se concentram na família, escola e esportes, com ênfase na inclusão, construção coletiva, diversidade, educação integral e autonomia.

A AMAB conta com apoio da Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes, além de patrocinadores e do CMDCA. Em 2023 contabilizou a participação de cerca de 350 atletas, que disputaram diversos campeonatos divididos em 15 equipes.

Resultados em 2023

Como resultado do trabalho desenvolvido no ano, Mafra conquistou os seguintes resultados:

• Joguinhos Abertos de Santa Catarina – A equipe feminina ficou entre as oito melhores do Estado e a equipe masculina ficou entre as sete melhores;

• Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina – Mafra ficou entre as seis melhores do estado no feminino;

• Campeonato Estadual de Basquetebol – Na etapa regional a AMAB ficou em 4º lugar nas categorias Sub12 e Sub13 masculino; em 3º lugar na categoria Sub 13 feminino; em 8º lugar na categoria Sub 12 feminino; em 2º lugar no regional e 6º lugar no estadual 3 x 3, chegando a final com uma equipe feminina e três masculinas.

• Tricampeão Sub 10 no 3×3 sub 10 feminino

• Campeão sub 12 no 3×3 feminino

Esforço coletivo

Os dirigentes da AMAB disseram sentir orgulho ao ver aonde chegaram os esforços diários e a  evolução como coletivo. “Temos inúmeros motivos para celebrar  por saber que fazemos parte de uma associação responsável, de trabalho sério e digno, e que  veste a camisa com a certeza de algo significativo e bem feito”, afirmaram.  Sobre a evolução neste último ano destacaram que “tudo só é possível graças a cada um que faz parte da AMAB, dirigentes, professores, pais, atletas  e todos os nossos parceiros”.

Demais fotos no link: https://drive.google.com/drive/folders/1unNHVb8Y7DEKs0k9wVWhusRpN9qj8tOu?usp=sharing