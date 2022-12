Amanhã encerra o prazo para inscrições na 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Evento acontece no dia 06 de dezembro, no CCI, a partir das 8 horas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com o objetivo de analisar, definir e deliberar as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, acontece na próxima terça-feira, 06, a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O tema desta edição é “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19: violações e vulnerabilidade de crianças e adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”. Durante a conferência serão eleitos delegados para participação na Conferência Estadual. Os interessados em participar poderão realizar sua inscrição por meio deste LINK, até esta sexta-feira, dia 02 de dezembro.

Serviço:

12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Data: 06 de dezembro

Horário: 8 horas

Local: Centro de Convivência do Idoso – CCI – R. Tupinambás, 80 – Vista Alegre

Informações: cmdca@mafra.sc.gov.br