Amplanorte participa de debate municipalista em Conselho da CNM

Compartilhar no Facebook

A Amplanorte participou na manhã desta terça-feira (10), do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM) que convocou as entidades municipais e estaduais para debater temas importantes no municipalismo. Durante o encontro, presidentes de diversas entidades regionais e macrorregionais, prefeitos e parlamentares puderam trocar experiências na reunião que se realizou de forma híbrida, presencialmente em Brasília e de forma remota por vídeo conferencia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na oportunidade foram pautados os seguintes assuntos: a reforma tributária e Administrativa; o projeto que trata dos encargos dos municípios; revisão da lei de improbidade; a aprovação das leis das associações; o novo parcelamento das dívidas previdenciárias; o aumento em 1% para o fundo de participação dos municípios (FPM) para o mês de setembro; piso nacional do magistério e percentual mínimo da educação.

“A CNM é uma entidade que representa os interesses dos municípios, discute e busca os encaminhamentos a nível nacional para que as gestões municipais possam ser mais eficientes”, explicou o consultor da CNM, Hugo Lembeck.

O consultor ainda resaltou a importância da discussão feita no conselho onde mais de 30 senadores e deputados se fizeram presentes e estiveram em contato diretos com gestores dos municípios.

“Estamos buscando que os municípios tenham essa discussão, e que essas pautas estejam avançando nos próximos dias em favor do municipalismo”, completou Hugo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.